У Латвії громадяни РФ отримали ще два роки на мовний іспит

Сейм Латвії у другому, остаточному читанні ухвалив зміни в закон про імміграцію, згідно з якими для отримання постійної посвідки на проживання термін на складання іспиту з державної мови російським громадянам подовжується на два роки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба парламенту, інформує LSM.

Ці зміни стосуються тільки тих власників паспортів РФ, які вже намагалися пройти перевірку, але провалили іспит або не змогли з'явитися з поважних причин. На сьогодні таких – близько 60% від загальної кількості претендентів.

Поправки підтримали 80 депутатів, 13 проголосували проти.

Протягом цих двох років постійна посвідка на проживання дає право громадянам РФ жити і працювати в Латвії, отримувати ті ж самі безкоштовні послуги охорони здоров'я, допомогу та соціальні послуги, як і особи з постійними посвідками, якщо вони задекларували своє місце проживання в Латвії.

Раніше комітет Сейму Латвії не підтримав ідею про зниження віку, після якого громадянам Росії не потрібно складати мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання.

7 вересня парламент Латвії у першому читанні затвердив зміни, які надають відтермінування на два роки для росіян, які ще не склали іспит.

На початку місяця повідомляли, що більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не впоралися з ним.

80 осіб з тих, хто успішно склав мовний іспит, не отримали посвідки через виявлені безпекові ризики.