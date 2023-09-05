Більшість росіян у Латвії, які намагалися скласти мовний іспит, не впоралися з ним

Більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не набрали необхідну кількість балів.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це повідомили у державному центрі VISC, відповідальному за обробку результатів.

Із близько 11 300 росіян, які вже складали іспит у проміжку з 11 квітня до 29 серпня, 39% склали його з першої спроби, а 61% не набрали достатньої кількості балів і повинні будуть складати його повторно.

Понад 6500 вже зареєструвалися на перездачу, яка триватиме з 4 вересня до 30 листопада.

Зазвичай на іспиті найкращі результати – у розумінні текстів, і трохи гірші – у сприйнятті мови на слух, тоді як говоріння і письмова частина даються важче.

Іспит вважається складеним, якщо особа у чотирьох блоках – читання, слухання, мовлення і письмова частина – набирає не менше 60% від максимально можливої кількості балів.

Нагадаємо, за менше ніж місяць до крайнього терміну менше половини росіян у Латвії записалися на мовний іспит. Після цього в країні заговорили про відстрочку для росіян для складання мовного іспиту.

80 осіб з тих, хто успішно склав мовний іспит, не отримали посвідки через виявлені безпекові ризики.