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Більшість росіян у Латвії, які намагалися скласти мовний іспит, не впоралися з ним

Вівторок, 5 вересня 2023, 11:41

Більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не набрали необхідну кількість балів.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це повідомили у державному центрі VISC, відповідальному за обробку результатів. 

Із близько 11 300 росіян, які вже складали іспит у проміжку з 11 квітня до 29 серпня, 39% склали його з першої спроби, а 61% не набрали достатньої кількості балів і повинні будуть складати його повторно. 

Понад 6500 вже зареєструвалися на перездачу, яка триватиме з 4 вересня до 30 листопада. 

Зазвичай на іспиті найкращі результати – у розумінні текстів, і трохи гірші – у сприйнятті мови на слух, тоді як говоріння і письмова частина даються важче. 

Іспит вважається складеним, якщо особа у чотирьох блоках – читання, слухання, мовлення і письмова частина – набирає не менше 60% від максимально можливої кількості балів. 

Нагадаємо, за менше ніж місяць до крайнього терміну менше половини росіян у Латвії записалися на мовний іспит. Після цього в країні заговорили про відстрочку для росіян для складання мовного іспиту.

80 осіб з тих, хто успішно склав мовний іспит, не отримали посвідки через виявлені безпекові ризики.  

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