Латвія не дозволила проживання 80 росіянам попри складений мовний іспит

Понад 80 громадян Росії, які втратили посвідку на постійне проживання в Латвії у зв'язку з поправками до Імміграційного закону і намагалися отримати новий статус постійного жителя ЄС, отримали відмову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Після того, як іспит з державної мови успішно складено або отримано звільнення від іспиту, громадяни Росії мають заповнити анкету. Там є, зокрема, "ідеологічні" запитання про вторгнення Росії в Україну, окупацію Латвії та радянські пам'ятники. Відповіді на запитання оцінює Служба держбезпеки.

СДБ отримала вже понад 13 тисяч анкет від Управління у справах громадянства та міграції (PMLP). Близько семи тисяч осіб уже пройшли перевірку, і СДБ не виявила ризиків у тому, щоб видати їм нову посвідку на проживання, про що повідомила PMLP.

Однак у більш ніж 80 випадках СДБ виявила ризики, і PMLP ухвалило рішення відмовити цим заявникам.

Перевірки решти тих, хто подав документи, тривають.

Ухвалені торік поправки до Закону про імміграцію з 2 вересня 2023 року анулюють автоматичну посвідку на проживання колишніх (не)громадян Латвії, які отримали громадянство Росії після 2003 року. Щоб оформити новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, потрібно подати в PMLP низку документів, зокрема документ про володіння державною мовою на рівень від А2 і вище.

За даними PMLP, всього під дію нинішньої редакції Імміграційного закону підпадають 25 316 громадян Росії, які до цього були громадянами або негромадянами Латвії.

За менш як місяць до крайнього терміну менше половини росіян у Латвії записалися на мовний іспит. Після цього в країні заговорили про відстрочку для росіян для складання мовного іспиту.

Депортації, згідно з нинішнім законодавством, можуть початися з 2 грудня.

Раніше у Сеймі Латвії назвали дані, що для складання мовного іспиту ще нічого не робили 6000 громадян Росії і вони у вересні отримають листи з проханням залишити країну.