Спікер парламенту Угорщини засумнівався в потребі вступу Швеції у НАТО

Спікер парламенту Угорщини заявив у неділю ввечері, що він не впевнений, чи потрібно схвалювати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це він сказав в ефірі місцевого телебачення, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Схвалення заявки Угорщини застрягло в парламенті з липня 2022 року через те, що угорські політики невдоволені критикою, яка лунає зі Швеції щодо відступу Угорщини від демократії.

"Я не впевнений, що нам потрібно схвалювати цю заявку", – сказав спікер парламенту Ласло Ковер, провідний депутат партії влади "Фідес", в інтерв'ю телеканалу HirTV.

Його коментарі з'явилися після того, як минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто надіслав лист своєму шведському колезі, в якому висловив занепокоєння з приводу "упереджених і несправедливих", за його словами, звинувачень з боку деяких шведських політиків на адресу угорського уряду.

Причина коментарів глави МЗС Угорщини – шведський відеоролик про занепад угорської демократії.

Швеція подала заявку на вступ в НАТО минулого року у відповідь на вторгнення Росії в Україну, і більшість членів Альянсу швидко ратифікували її.

Туреччина і Угорщина, однак, ще не ратифікували заявку Швеції, і обидві країни заявили, що тісно координують свою позицію з цього питання.

Парламент Угорщини знову збереться наприкінці цього місяця, але поки що не зрозуміло, чи будуть дебати і голосування щодо ратифікації заявки Швеції на порядку денному.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція остаточно стане членом Альянсу восени цього року.