Столтенберг: Швеція вступить до НАТО восени

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що Швеція остаточно стане членом Альянсу восени цього року.

Про це Столтенберг сказав у коментарі SVT, повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО нагадав, що на саміті у Вільнюсі Туреччина зобов’язалась ратифікувати вступ Швеції, але парламент країни почне роботу тільки у жовтні.

"У Вільнюсі був консенсус: щойно збереться Національна асамблея (Туреччини. – Ред.), вони здійснять ратифікацію", – нагадав він.

Столтенберг, однак, утримався від називання конкретних дат і висловив сподівання, що вступ Швеції в Альянс відбудеться цієї осені.

"Я завжди дуже обережний щодо конкретних дат, але я оптимістично налаштований", – зазначив генсек.

Як відомо, на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.