Угорщина погрожує блокувати вступ Швеції до НАТО через нібито образливий відеоролик

Угорщина погрожує зупинити приєднання Швеції до НАТО через 10-хвилинний шведський відеоролик, який їй не сподобався.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euobserver.

Відеоролик "безумовно, не сприяє виконанню вашої вимоги, яку ви постійно висуваєте", заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто особисто міністру закордонних справ Швеції в листі в четвер (14 вересня), маючи на увазі прохання Швеції до Угорщини ратифікувати її заявку на вступ до НАТО.

Ролик був "фальшивою інформацією" про те, що "демократія в Угорщині останніми роками відступає", додав Сійярто у своїй офіційній скарзі.

Образливе відео було знято UR, шведським суспільним освітнім мовником, на контент якого уряд Швеції немає впливу.

У ньому не сказано нічого такого, що не було б широко визнано в Європі.

Європейська комісія ініціювала санкції проти Угорщини та утримала мільярди євро через бандитське правління прем'єр-міністра Віктора Орбана. Європейський парламент заявив, що Угорщина "більше не є повноцінною демократією".

Але в четвер половина уряду Орбана несподівано виступила проти короткометражного шведського фільму.

"Шокуюче освітнє відео, схвалене шведським урядом, з нападками на Угорщину! Як ми можемо переконати угорських депутатів підтримати членство Швеції в НАТО, коли нашу демократію постійно ставлять під сумнів, ображаючи наших виборців?", – обурився головний політичний радник прем'єр-міністра Балаж Орбан.

Гергей Гуяш, старший депутат від правлячої партії, додав: "Якщо фільм демонструється в державних школах, це означає, що Швеція робить все, щоб перешкодити Угорщині ратифікувати свій вступ до НАТО".

Раптове збурення сталося після того, як Угорщина на саміті НАТО в липні заявила, що готова приступити до ратифікації.

За словами Агнеси Вадаї, депутата парламенту від опозиційної партії "Демократична коаліція", очевидний розворот змушує країну виглядати безглуздо на міжнародній арені.

Членство Швеції в НАТО досі не ратифікували Туреччина та Угорщина. Тривалий час саме Анкара відігравала основну роль у блокуванні шведського вступу через нібито потурання терористам з боку Стокгольма, а також після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину.

У липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли законодавчий орган збереться після літніх канікул.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція остаточно стане членом Альянсу восени цього року.