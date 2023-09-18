Спикер парламента Венгрии усомнился в необходимости вступления Швеции в НАТО

Спикер парламента Венгрии заявил в воскресенье вечером, что он не уверен, нужно ли одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом он сказал в эфире местного телевидения, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Одобрение заявки Венгрии застряло в парламенте с июля 2022 года из-за того, что венгерские политики недовольны критикой, которая звучит из Швеции относительно отступления Венгрии от демократии.

"Я не уверен, что нам нужно одобрять эту заявку", – сказал спикер парламента Ласло Ковер, ведущий депутат партии власти "Фидес", в интервью телеканалу HirTV.

Его комментарии появились после того, как на прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто направил письмо своему шведскому коллеге, в котором выразил обеспокоенность по поводу "предвзятых и несправедливых", по его словам, обвинений со стороны некоторых шведских политиков в адрес венгерского правительства.

Причина комментариев главы МИД Венгрии – шведский видеоролик об упадке венгерской демократии.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в прошлом году в ответ на вторжение России в Украину, и большинство членов Альянса быстро ратифицировали ее.

Турция и Венгрия, однако, еще не ратифицировали заявку Швеции, и обе страны заявили, что тесно координируют свою позицию по этому вопросу.

Парламент Венгрии снова соберется в конце этого месяца, но пока не ясно, будут ли дебаты и голосование по ратификации заявки Швеции в повестке дня.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция окончательно станет членом Альянса осенью этого года.