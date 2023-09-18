Російські хакери атакували агентство транспорту і зв'язку Фінляндії

У Фінляндії Агентство транспорту і зв'язку Traficom у понеділок, 18 вересня, зазнало DoS-атаки, яку здійснили російські хакери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Через атаку сайт агентства був недоступний.

За даними агентства, за атакою стоїть російська хакерська група NoName 057(16), яка і раніше проводила DoS-атаки на сайти у Фінляндії.

У Traficom заявили, що повідомлять правоохоронні органи про інцидент.

У пресслужбі агентства повідомили, що ситуацію з роботою сайту вдалось нормалізувати.

Востаннє сайт Traficom зазнав DoS-атаки 7 вересня. Відповідальність за атаку взяло на себе російське хакерське угрупування NoName 057(16).

Раніше повідомлялося, що у Литві зламали 10 сайтів муніципалітетів і різних установ, для чого було використано вразливість розробника одного з сайтів.

Нагадаємо, 28 серпня в Естонії повідомили про найбільшу хвилю кібератак.