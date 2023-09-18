Российские хакеры атаковали агентство транспорта и связи Финляндии

В Финляндии Агентство транспорта и связи Traficom в понедельник, 18 сентября, подверглось DoS-атаке, которую совершили российские хакеры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Из-за атаки сайт агентства был недоступен.

По данным агентства, за атакой стоит российская хакерская группа NoName 057(16), которая и раньше проводила DoS-атаки на сайты в Финляндии.

В Traficom заявили, что сообщат правоохранительным органам об инциденте.

В пресс-службе агентства сообщили, что ситуацию с работой сайта удалось нормализовать.

Последний раз сайт Traficom подвергался DoS-атаке 7 сентября. Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка NoName 057(16).

Ранее сообщалось, что в Литве взломали 10 сайтов муниципалитетов и различных учреждений, для чего была использована уязвимость разработчика одного из сайтов.

Напомним, 28 августа в Эстонии сообщили о крупнейшей волне кибератак.