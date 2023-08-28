Естонія повідомила про найбільшу хвилю кібератак

В Естонії Департамент державної інфосистеми (RIA) повідомив про найбільшу хвилю кібератак на вебсайт та сервіси країни.

Про це заявив керівник відділу вирішення інцидентів RIA (CERT-EE) Тину Таммер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За його словами, якщо зазвичай за добу реєструють менше десяти атак типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS), то, наприклад, за останні 24 години було зареєстровано 114 таких атак.

"Це випадки, про які CERT-EE або отримала автоматичні повідомлення, або нам повідомили про це потерпілі самі. Судячи з усього, атак насправді було більше", – додав він.

Таммер розповів, що минулого тижня основними об'єктами нападу були транспортні, торговельні, комунікаційні та інформаційно-медійні підприємства. Однак атаки не призвели до серйозних наслідків і були відбиті за рахунок реалізації додаткових захисних заходів.

Відповідальність за кібератаки взяла на себе промосковська хакерська група.

Також команда CERT-EE отримала за останні 24 години повідомлення про сім фішингових сторінок, які намагалися зібрати дані електронної пошти та банківських рахунків людей.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що сайт парламенту Болгарії атакувала російська хакерська група NoName057.

Після цього у Норвегії зафіксували кібератаки на ресурси 12 міністерств.