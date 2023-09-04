У Литві зламали 10 сайтів самоврядувань і відомств

У Литві зламали 10 сайтів муніципалітетів і різних установ, для чого було використано вразливість розробника одного з сайтів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Національний центр кібербезпеки (НЦКБ), інформує LRT.

За інформацією відомства, зловмисники зламали сайти poliklinika.lt, radviliskis.lt, ukmerge.lt, siauliai-airport.com, kalvarija.lt, sc.joniskis.lm.lt, jpm.lt.

Згідно з початковою оцінкою центру, хакери використовували прогалину у кібербезпеці розробника сайту UAB Sales Partners.

"Зловмисники зламували сайт, видаляли його вміст і замінили його повідомленням із закликом до війни", – йдеться в заяві відомства.

В НЦКБ також заявили, що активно співпрацюють із розробником сайтів і менеджерами сайтів, які зазнали атаки. З ними діляться рекомендаціями щодо управління інцидентами та відновлення активності сайтів.

Раніше повідомлялося, що США за участю Великої Британії, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Румунії та Франції провели операцію з ліквідації хакерської мережі Qakbot, яку кіберзлочинці використовують для фінансових злочинів.

Нагадаємо, 28 серпня в Естонії повідомили про найбільшу хвилю кібератак.

У липні Microsoft заявила про злам хакерською групою, що діє з території Китаю, облікових записів електронної пошти, пов’язаних у тому числі з держустановами у Західній Європі.