Франція не готова забрати до себе частину з тисяч мігрантів, що нещодавно прибули до Італії

Франція не готова забрати до себе частину з мігрантів, які останнім часом прибули на найпівденніший острів Італії Лампедуза, але хоче допомогти сусідам стримувати нелегальну міграцію.

Як повідомляє італійське агентство ANSA, про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен перед візитом до Риму.

На запитання про те, чи не планує Франція забрати з Італії частину з останньої хвилі мігрантів, він відповів негативно.

"Ні, Франція не планує цього робити. Франція хоче допомогти Італії контролювати кордони, щоб запобігати прибуттю нових людей. Було би помилкою вважати, що мігранти, щойно прибувають до Європи, мають одразу розподілятися між країнами", – відреагував Дарманен, додавши, що Франція відіграє не останню роль у прийомі шукачів притулку.

Як відомо, з весни острів Лампедуза став основними "воротами у Європу" для людей, які намагаються потрапити до ЄС з Африки – через наближеність острова до берегів Тунісу. Останнім часом на Лампедузу щодоби прибувають тисячі мігрантів.

Через загострення ситуації на острів приїздила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

Прем’єрка Італії заявила, що у міграційній кризі "на карту поставлено майбутнє Європи".