Прем'єрка Італії про наплив мігрантів: На карту поставлено майбутнє Європи

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні попросила партнерів по ЄС про допомогу через загострення ситуації з напливом мігрантів, зокрема на острів Лампедуза.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час їхнього візиту на Лампедузу, повідомляє AFP.

Очільниця уряду закликала партнерів по Євросоюзу робити більше в тому, щоб протистояти виклику міграційної кризи. За її словами, Італія робить все можливе.

"На карту поставлено майбутнє, якого Європа хоче для себе, тому що майбутнє Європи залежить від її здатності протистояти серйозним викликам", – наголосила Мелоні.

Раніше повідомлялося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на італійський острів Лампедуза оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

План Єврокомісії полягає насамперед у посиленні співпраці Італії та агентств Євросоюзу з питань притулку і захисту кордонів для прийняття, реєстрації та розселення прибулих мігрантів. ЄС також заохочуватиме переселення мігрантів із Лампедузи в інші держави-члени.

Перед цим Мелоні пообіцяла вжити "надзвичайних заходів" для боротьби з напливом мігрантів, в тому числі знову закликати до морської блокади Північної Африки.

На Лапмедузі наразі фіксують загострення ситуаціїї з мігрантами. Влада острова попросила про допомогу Рим і Брюссель після прибуття тисяч мігрантів.

Лампедуза розташована за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.