Голова Єврокомісії на Лампедузі оголосила про план врегулювання міграції

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на італійський острів Лампедуза, де спостерігається загострення ситуації з напливом мігрантів, оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", фон дер Ляєн сказала на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

План Єврокомісії полягає насамперед у посиленні співпраці Італії та агентств Євросоюзу з питань притулку і захисту кордонів для прийняття, реєстрації та розселення прибулих мігрантів. ЄС також заохочуватиме переселення мігрантів із Лампедузи в інші держави-члени.

Брюссель і Рим працюватимуть над поверненням мігрантів до їхніх країн там, де це можливо, посилять боротьбу з нелегальним перевезенням і торгівлею людьми в регіоні. Окрему увагу сторони приділять посиленню патрулювання в Середземному морі.

Ще одним напрямком протидії нелегальній міграції стануть інформаційно-просвітницькі кампанії та співпраця з профільними міжнародними структурами – Міжнародною організацією з міграції та Управлінням Верховного комісара ООН з прав біженців.

"Міграція – це європейський виклик, який вимагає європейського рішення. Саме конкретні дії принесуть зміни на місцях. Лише завдяки солідарності та єдності ми можемо цього досягти", – підсумувала голова Єврокомісії.

В останні дні кліькість мігрантів, що прибули на Лампедузу, різко зросла. Лише за одну добу протягом цього тижня на острові зареєстрували майже 7000 прибулих.

Ситуація на Лампедузі є відображенням міграційної кризи в Італії, куди, за офіційними даними, цього року через Середземне море вже прибули до 106 тисяч людей – удвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цей міграційний сплеск чинить тиск на прем'єрку Італії Джорджі Мелоні, який прийшов до влади минулого року з обіцянками стримати міграцію. Раніше Мелоні пообіцяла вжити "надзвичайних заходів" для боротьби з напливом мігрантів на тлі загострення ситуації на Лампедузі.