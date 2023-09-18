Франция не готова забрать к себе часть из тысяч мигрантов, недавно прибывших в Италию

Франция не готова забрать к себе часть из мигрантов, которые в последнее время прибыли на самый южный остров Италии Лампедуза, но хочет помочь соседям сдерживать нелегальную миграцию.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен перед визитом в Рим.

На вопрос о том, не планирует ли Франция забрать из Италии часть из последней волны мигрантов, он ответил отрицательно.

"Нет, Франция не планирует этого делать. Франция хочет помочь Италии контролировать границы, чтобы предотвращать прибытие новых людей. Было бы ошибкой считать, что мигранты, только прибывающие в Европу, должны сразу распределяться между странами", – отреагировал Дарманен, добавив, что Франция играет не последнюю роль в приеме искателей убежища.

Как известно, с весны остров Лампедуза стал основными "воротами в Европу" для людей, которые пытаются попасть в ЕС из Африки – из-за близости острова к берегам Туниса. В последнее время на Лампедузу ежесуточно прибывают тысячи мигрантов.

Из-за обострения ситуации на остров приезжала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса.

Премьер Италии заявила, что в миграционном кризисе "на карту поставлено будущее Европы".