У Німеччині під час аварії на атракціоні на Октоберфесті постраждали вісім осіб

У німецькому Мюнхені вісім осіб отримали легкі поранення внаслідок нещасного випадку на американських гірках під час пивного фестивалю Октоберфест.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW з посиланням на дані місцевої поліції.

За даними правоохоронців, аварія сталася на атракціоні Höllenblitz у перший день популярного фестивалю.

Директор атракціону Вілл Оттенс розповів, що з невідомих причин один потяг в'їхав в інший, що стояв на місці.

"Між двома потягами сталося невелике зіткнення, всі люди самостійно покинули атракціон. Очевидно, це був технічний дефект системи. Ми перебуваємо в процесі з'ясування цього питання", – сказав він.

Поліція повідомила, що постраждалим надали медичну допомогу на місці, а трьох з них відправили в лікарню як запобіжний захід.

Поліція призупинила роботу атракціону, заявивши, що справа потребує подальшого розслідування, а також викликала експерта для оцінки ситуації.

Нагадаємо, у червні у популярному парку розваг Europa Park в місті Руст спалахнула масштабна пожежа.

А минулого року щонайменше 17 людей постраждали внаслідок аварії з великою ланцюговою каруселлю у чеському місті Гавіржов.