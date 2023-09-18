У Німеччині під час аварії на атракціоні на Октоберфесті постраждали вісім осіб
У німецькому Мюнхені вісім осіб отримали легкі поранення внаслідок нещасного випадку на американських гірках під час пивного фестивалю Октоберфест.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW з посиланням на дані місцевої поліції.
За даними правоохоронців, аварія сталася на атракціоні Höllenblitz у перший день популярного фестивалю.
Директор атракціону Вілл Оттенс розповів, що з невідомих причин один потяг в'їхав в інший, що стояв на місці.
"Між двома потягами сталося невелике зіткнення, всі люди самостійно покинули атракціон. Очевидно, це був технічний дефект системи. Ми перебуваємо в процесі з'ясування цього питання", – сказав він.
Поліція повідомила, що постраждалим надали медичну допомогу на місці, а трьох з них відправили в лікарню як запобіжний захід.
Поліція призупинила роботу атракціону, заявивши, що справа потребує подальшого розслідування, а також викликала експерта для оцінки ситуації.
Нагадаємо, у червні у популярному парку розваг Europa Park в місті Руст спалахнула масштабна пожежа.
А минулого року щонайменше 17 людей постраждали внаслідок аварії з великою ланцюговою каруселлю у чеському місті Гавіржов.