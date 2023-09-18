В Германии во время аварии на аттракционе на Октоберфесте пострадали восемь человек

В немецком Мюнхене восемь человек получили легкие ранения в результате несчастного случая на американских горках во время пивного фестиваля Октоберфест.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW со ссылкой на данные местной полиции.

По данным правоохранителей, авария произошла на аттракционе Höllenblitz в первый день популярного фестиваля.

Директор аттракциона Уилл Оттенс рассказал, что по неизвестным причинам один поезд въехал в другой, стоявший на месте.

"Между двумя поездами произошло небольшое столкновение, все люди самостоятельно покинули аттракцион. Очевидно, это был технический дефект системы. Мы находимся в процессе выяснения этого вопроса", – сказал он.

Полиция сообщила, что пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, а троих из них отправили в больницу в качестве меры пресечения.

Полиция приостановила работу аттракциона, заявив, что дело требует дальнейшего расследования, а также вызвала эксперта для оценки ситуации.

Напомним, в июне в популярном парке развлечений Europa Park в городе Руст вспыхнул масштабный пожар.

А в прошлом году по меньшей мере 17 человек пострадали в результате аварии с большой цепной каруселью в чешском городе Гавиржов.