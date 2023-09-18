У Фінляндії арештували бізнесмена, підозрюваного в постачанні до РФ деталей для дронів
Понеділок, 18 вересня 2023, 16:50
У Фінляндії повітовий суд Східної Уусімаа взяв під варту бізнесмена Габріеля Теміна, якого підозрюють у порушенні санкційних правил з обтяжувальними обставинами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Темін є громадянином Франції. Він обіймає посаду виконавчого директора у двох компаніях, що здійснюють діяльність у Фінляндії.
Суд визнав взяття під варту виправданим запобіжним заходом, який не дасть змоги підозрюваному знищити докази і вплинути на свідчення інших фігурантів справи.
Темін був особисто присутній на судовому засіданні і не приховував обличчя, однак відмовився коментувати журналістам висунуті йому звинувачення.
За словами адвоката, Темін не був згоден з арештом і заперечував свою провину.
Із зали суду Теміна перевезли до слідчого ізолятора міста Вантаа. Йому заборонено без нагляду зустрічатися з дружиною і неповнолітніми дітьми.
За даними Міністерства фінансів США, компанії Luminor і Siberica, які очолював Темін, постачали в Росію іноземну електронну продукцію.
Габріель Темін також внесений до персонального санкційного списку.
Слідство встановило, що компанії Теміна постачали в Росію літієві батареї, потужні оптичні фільтри і камери, які могли використовуватися для виробництва військових дронів.