У Фінляндії арештували бізнесмена, підозрюваного в постачанні до РФ деталей для дронів

У Фінляндії повітовий суд Східної Уусімаа взяв під варту бізнесмена Габріеля Теміна, якого підозрюють у порушенні санкційних правил з обтяжувальними обставинами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Темін є громадянином Франції. Він обіймає посаду виконавчого директора у двох компаніях, що здійснюють діяльність у Фінляндії.

Суд визнав взяття під варту виправданим запобіжним заходом, який не дасть змоги підозрюваному знищити докази і вплинути на свідчення інших фігурантів справи.

Темін був особисто присутній на судовому засіданні і не приховував обличчя, однак відмовився коментувати журналістам висунуті йому звинувачення.

Yle

За словами адвоката, Темін не був згоден з арештом і заперечував свою провину.

Із зали суду Теміна перевезли до слідчого ізолятора міста Вантаа. Йому заборонено без нагляду зустрічатися з дружиною і неповнолітніми дітьми.

За даними Міністерства фінансів США, компанії Luminor і Siberica, які очолював Темін, постачали в Росію іноземну електронну продукцію.

Габріель Темін також внесений до персонального санкційного списку.

Слідство встановило, що компанії Теміна постачали в Росію літієві батареї, потужні оптичні фільтри і камери, які могли використовуватися для виробництва військових дронів.