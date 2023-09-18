В Финляндии арестовали бизнесмена, подозреваемого в поставках в РФ деталей для дронов

В Финляндии уездный суд Восточной Уусимаа взял под стражу бизнесмена Габриэля Темина, которого подозревают в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Темин является гражданином Франции. Он занимает должность исполнительного директора в двух компаниях, осуществляющих деятельность в Финляндии.

Суд признал заключение под стражу оправданной мерой пресечения, которая не позволит подозреваемому уничтожить доказательства и повлиять на показания других фигурантов дела.

Темин лично присутствовал на судебном заседании и не скрывал лица, однако отказался комментировать журналистам выдвинутые ему обвинения.

Yle

По словам адвоката, Темин не был согласен с арестом и отрицал свою вину.

Из зала суда Темина перевезли в следственный изолятор города Вантаа. Ему запрещено без присмотра встречаться с женой и несовершеннолетними детьми.

По данным Министерства финансов США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял Темин, поставляли в Россию иностранную электронную продукцию.

Габриэль Темин также внесен в персональный санкционный список.

Следствие установило, что компании Темина поставляли в Россию литиевые батареи, мощные оптические фильтры и камеры, которые могли использоваться для производства военных дронов.