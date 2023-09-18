В Финляндии арестовали бизнесмена, подозреваемого в поставках в РФ деталей для дронов
Понедельник, 18 сентября 2023, 16:50
В Финляндии уездный суд Восточной Уусимаа взял под стражу бизнесмена Габриэля Темина, которого подозревают в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Темин является гражданином Франции. Он занимает должность исполнительного директора в двух компаниях, осуществляющих деятельность в Финляндии.
Суд признал заключение под стражу оправданной мерой пресечения, которая не позволит подозреваемому уничтожить доказательства и повлиять на показания других фигурантов дела.
Темин лично присутствовал на судебном заседании и не скрывал лица, однако отказался комментировать журналистам выдвинутые ему обвинения.
По словам адвоката, Темин не был согласен с арестом и отрицал свою вину.
Из зала суда Темина перевезли в следственный изолятор города Вантаа. Ему запрещено без присмотра встречаться с женой и несовершеннолетними детьми.
По данным Министерства финансов США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял Темин, поставляли в Россию иностранную электронную продукцию.
Габриэль Темин также внесен в персональный санкционный список.
Следствие установило, что компании Темина поставляли в Россию литиевые батареи, мощные оптические фильтры и камеры, которые могли использоваться для производства военных дронов.