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Польські ЗМІ: Три країни ЄС припиняють участь у механізмі обговорень імпорту зерна з України

Понеділок, 18 вересня 2023, 18:02

Польща, Словаччина й Угорщина у понеділок вирішили припинити участь у Координаційній платформі з питань імпорту української сільгосспродукції після рішення Києва поскаржитись на ці держави до Світової організації торгівлі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило польське інформагентство PAP.

Джерело PAP у ЄС пояснило рішення трьох країн "процедурною обачністю" й тим, що Україна "може використати інформацію, надану в межах Координаційної платформи, проти цих трьох країн у процесі СОТ".

Координаційна платформа була створена навесні цього року після запровадження кількома державами ЄС односторонніх обмежень на імпорт української сільгосппродукції. У її роботі брали участь представники Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Болгарії, Єврокомісії та України.

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Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось уточнив PAP, що Варшава відтепер буде обговорювати питання щодо спільної сільськогосподарської політики у межах Ради Євросоюзу.

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Україна вирішила подати скаргу до Світової організації торгівлі на ці три країни.

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