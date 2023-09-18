Польські ЗМІ: Три країни ЄС припиняють участь у механізмі обговорень імпорту зерна з України

Польща, Словаччина й Угорщина у понеділок вирішили припинити участь у Координаційній платформі з питань імпорту української сільгосспродукції після рішення Києва поскаржитись на ці держави до Світової організації торгівлі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило польське інформагентство PAP.

Джерело PAP у ЄС пояснило рішення трьох країн "процедурною обачністю" й тим, що Україна "може використати інформацію, надану в межах Координаційної платформи, проти цих трьох країн у процесі СОТ".

Координаційна платформа була створена навесні цього року після запровадження кількома державами ЄС односторонніх обмежень на імпорт української сільгосппродукції. У її роботі брали участь представники Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Болгарії, Єврокомісії та України.

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось уточнив PAP, що Варшава відтепер буде обговорювати питання щодо спільної сільськогосподарської політики у межах Ради Євросоюзу.

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Україна вирішила подати скаргу до Світової організації торгівлі на ці три країни.

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