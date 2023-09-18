ЗМІ пишуть, що п’ять держав ЄС відкинули план України щодо зерна, в Києві спростовують

Оновлено 21:50. Змінені заголовок і перші абзаци новини, додано коментар Тараса Качки.

Польське інформагентство PAP у понеділок повідомило, що сусідні з Україною держави-члени Європейського Союзу відкинули підготовлений Україною план із обмеження експорту сільськогосподарської продукції, який, за задумом Європейської комісії, мав би замінити односторонні обмеження українського імпорту.

Про це пише "Європейська правда".

Джерело в ЄС повідомило PAP, що сусідні з Україною держави, включно з Польщею, виступили проти пропозиції Києва. У коментарі "ЄвроПравді" заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка зазначив, що інформація про "п’ять держав, які відкинули пропозиції України", не відповідає дійсності.

Згідно з пропозицією Києва, за інформацією PAP, Міністерство економіки України самостійно ухвалюватиме рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема й п'яти східних країн-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів.

Водночас Україна пропонує проводити консультації з країнами ЄС та Європейською комісією щодо дозволів на експорт, але, "незалежно від результатів консультацій, остаточне рішення залишатиметься за Києвом", пише PAP.

На зустрічі в Брюсселі постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось розкритикував українську пропозицію, яка, на думку Варшави, не вирішує питання контролю та обмеження притоку українського зерна.

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Україна вирішила подати скаргу до Світової організації торгівлі на ці три країни.