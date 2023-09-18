Польские СМИ: Три страны ЕС прекращают участие в механизме обсуждений импорта зерна из Украины

Польша, Словакия и Венгрия в понедельник решили прекратить участие в Координационной платформе по вопросам импорта украинской сельхозпродукции после решения Киева пожаловаться на эти государства во Всемирную торговую организацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило польское информагентство PAP.

Источник PAP в ЕС объяснил решение трех стран "процедурной осмотрительностью" и тем, что Украина "может использовать информацию, предоставленную в рамках Координационной платформы, против этих трех стран в процессе ВТО".

Координационная платформа была создана весной этого года после введения несколькими государствами ЕС односторонних ограничений на импорт украинской сельхозпродукции. В ее работе участвовали представители Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии, Еврокомиссии и Украины.

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось уточнил PAP, что Варшава отныне будет обсуждать вопрос о совместной сельскохозяйственной политике в рамках Совета Евросоюза.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. Украина решила подать жалобу во Всемирную торговую организацию на эти три страны.

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