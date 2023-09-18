У Німеччині критикують зернову блокаду з боку трьох країн ЄС

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір критикує дії Польщі, Угорщини і Словаччини, які запровадили односторонні обмеження на імпорт агропродукції з України.

Заяву німецького міністра наводить Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

Оздемір підкреслив, що обмеження з боку цих трьох країн несумісні з законодавством ЄС. Він не бачить жодних підстав для таких заходів.

"Я також не бачу, як це можна привести у відповідність до законодавства ЄС", – додав він.

За його інформацією, ринок добре приймає українське зерно.

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, після чого Україна вирішила подати скаргу до Світової організації торгівлі на ці три країни.

Раніше повідомлялося, що більшість країн-членів ЄС підтримують рішення, запропоноване Європейською комісією щодо експорту українського зерна.