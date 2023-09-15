Польща оголосила про зернову заборону для України попри компроміс, знайдений Єврокомісією

Рішення Європейської комісії про скасування обмежень на імпорт української сільгосппродукції після 15 вересня в обмін на обмеження з боку Києва не вплинуть на рішення Польщі ввести власну, односторонню заборону.

Про це, як передає "Європейська правда" з посиланням на PAP, під час зустрічі з виборцями в місті Елк сказав польський прем'єр Матеуш Моравецький.

"Заборона на імпорт (з боку Єврокомісії. – Ред.) знята. Ми продовжимо заборону на імпорт", – заявив Моравецький, підкресливши, що Варшава не буде слухати "Тускового Берліна" й Вебера, маючи на увазі експрем'єра Дональда Туска (якого нинішня влада Польщі звинувачує в роботі на Німеччину) й, імовірно, лідера Європейської народної партії Манфреда Вебера.

"Ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на відсутність схвалення ЄС", – підкреслив прем'єр Польщі.

Європейська комісія перед тим оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Як відомо, Єврокомісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

У червні виконавчий орган ЄС вирішив продовжити обмеження до 15 вересня, пообіцявши, що це буде останнім таким рішенням.

Водночас уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу Світової організації торгівлі.

Детальніше на цю тему читайте статтю: Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.