В Германии критикуют зерновую блокаду со стороны трех стран ЕС

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир критикует действия Польши, Венгрии и Словакии, которые ввели односторонние ограничения на импорт агропродукции из Украины.

Заявление немецкого министра приводит Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

Оздемир подчеркнул, что ограничения со стороны этих трех стран несовместимы с законодательством ЕС. Он не видит никаких оснований для таких мер.

"Я также не вижу, как это можно привести в соответствие с законодательством ЕС", – добавил он.

По его информации, рынок хорошо принимает украинское зерно.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, после чего Украина решила подать жалобу во Всемирную торговую организацию на эти три страны.

Ранее сообщалось, что большинство стран-членов ЕС поддерживают решение, предложенное Европейской комиссией по экспорту украинского зерна.