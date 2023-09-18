Правляча партія Грузії передала до КС подання щодо імпічменту президентки
Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" передала до Конституційного суду депутатське подання щодо порушення президенткою основного закону тим, що вона здійснює візити без згоди уряду.
Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".
Конституційний суд підтвердив, що прийняв до розгляду подання з підписами 80 депутатів правлячої партії щодо порушення конституції президенткою Саломе Зурабішвілі.
Суд повинен буде надати свій висновок протягом місяця з 14 вересня.
Якщо КС підтвердить, що закордонні візити Зурабішвілі без погодження уряду є порушенням основного закону, депутати зможуть винести на голосування питання про імпічмент президентки. Втім, для імпічменту правляча партія не має необхідних 100 голосів – у парламентській більшості 84 депутати.
Головний дипломат ЄС застеріг, що спроба імпічменту президентки Грузії може лише посилити внутрішню напругу в країні.
Тим часом опозиція вимагає відставки прем’єр-міністра Іраклія Гарібашвілі через використання ним урядового літака для приватної поїздки.
У владі на це заявили, що використання урядового літака оплатив батько Гарібашвілі.