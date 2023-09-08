Президентка Грузії продовжить непогоджені урядом візити у Європі, за які їй погрожують імпічментом

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі планує продовжити закордонні візити, на які уряд не дав їй згоди і за які погрожує процедурою імпічменту.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Зурабішвілі заявила, що продовжить закордонні поїздки, які вважає потрібними і правильними, та що захищає конституцію країни, хоча партія влади закидає їй протилежне.

"Усі інституції Грузії мають зробити все залежне від них для сприяння європейській інтеграції. Я вважаю це своїм найвищим і головним обов’язком, і тому я здійснюю візити. Я була у Берліні, Брюсселі, Парижі. Я користуюся своїми зв’язками, користуюся тим, що до мене є довіра. Але це передусім довіра до вас – якби ви не вийшли і не показали усій Європі, наскільки важлива ця європейська перспектива, у мене не було би такої впевненості" , – зазначила президентка у зверненні до народу.

Вона додала, що через те, що візити не погоджені, здійснює їх за власні кошти і продовжить це робити.

"Сподіваюся, за ці три місяці я зможу відвідати ключові, а можливо і всі столиці Європи, щоб донести до них ваші прагнення і ваші мрії. Усі знають, що Грузія прагне цього, що Грузія ніколи не буде під ногами Росії. Це те, що ми маємо разом захищати… Я сподіваюся на вас, а ви можете сподіватися на мене. Ми підемо разом і дійдемо до кінця", – наголосила Саломе Зурабішвілі.

Вона додала, що якщо уряд це зрозуміє і прийме, "це буде дуже добре, а якщо ні – напевно, від цього буде залежати і його майбутнє".

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, запланованих на наступні місяці.

Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС, анонсувавши початок турне за надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Правляча партія після того пригрозила їй імпічментом за порушення конституції, але невдовзі визнала, що не має для цього достатньо голосів у парламенті. Саломе Зурабішвілі за останній тиждень зустрічалася з президентами Франції і Німеччини та президетом Євроради.