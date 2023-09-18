Правящая партия Грузии передала в КС представление об импичменте президента

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" передала в Конституционный суд депутатское представление о нарушении президентом основного закона тем, что она осуществляет визиты без согласия правительства.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Конституционный суд подтвердил, что принял к рассмотрению представление с подписями 80 депутатов правящей партии о нарушении конституции президентом Саломе Зурабишвили.

Суд должен будет предоставить свое заключение в течение месяца с 14 сентября.

Если КС подтвердит, что зарубежные визиты Зурабишвили без согласия правительства являются нарушением основного закона, депутаты смогут вынести на голосование вопрос об импичменте президента. Однако для импичмента правящая партия не имеет необходимых 100 голосов – в парламентском большинстве 84 депутата.

Главный дипломат ЕС предостерег, что попытка импичмента президента Грузии может лишь усилить внутреннее напряжение в стране.

Тем временем оппозиция требует отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили из-за использования им правительственного самолета для частной поездки.

Во власти на это заявили, что использование правительственного самолета оплатил отец Гарибашвили.