США арестовали россиянина, который передавал электронику двойного назначения в РФ

Соединенные Штаты арестовали гражданина России Максима Марченко по обвинению в содействии контрабанде американской электроники двойного назначения в РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство юстиции США.

Марченко обвиняют в том, что он помогал управлять сетью закупок для получения микроэлектроники двойного назначения, которая может использоваться в военных целях, от американской компании для отправки в Россию.

Прокурор Дэмиан Уильямс утверждает, что роль Марченко в этой схеме заключалась в поддержке подставных компаний в Гонконге, которые использовались для оплаты американским компаниям за их технологии.

Согласно судебным документам, сеть занималась контрабандой микродисплеев, которые могли использоваться для военных прицелов, приборов ночного видения, тепловизоров и других систем вооружений.

Обвиняемый был арестован в понедельник и находится под стражей.

Накануне в Финляндии суд Восточной Уусимаа взял под стражу бизнесмена Габриэля Темина, которого подозревают в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами.

Ранее Министерство финансов США в рамках последнего объявленного пакета санкций против военно-промышленного комплекса также ввело ограничения в отношении зарубежных компаний, которые помогали РФ с импортом технологий.

Всего в санкционный список Министерства финансов США добавились почти 100 физических и юридических лиц. Государственный департамент США отдельно ввел визовые ограничения против более 70 россиян.