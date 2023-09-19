В Австрії автобус потрапив у смертельну ДТП, серед пасажирів є українці

Міжнародний автобус розбився рано вранці поблизу австрійського селища Міхельдорф, що в федеральній землі Каринтія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє інформагенство APA.

За даними поліції, загинула 19-річна жінка з Австрії, ще близько 20 пасажирів отримали поранення. Серед пасажирів були і українці.

APA

Двоповерховий автобус з 40 пасажирами та двома водіями на борту прямував до італійського Трієста з німецького Берліна. Про ДТП повідомив водій, який їхав за автобусом.

Зазначають, що тести алкотестерів водіїв виявилися негативними. Розслідування причин аварії триває.

В ліквідації наслідків ДТП брали участь 55 осіб в складі пожежних бригад, яким довелося витягати людей з перекинутого автобуса та допомагати з транспортуванням до лікарень.

Раніше повідомлялося, що на трасі поблизу Растенфельда у Нижній Австрії сталася серйозна аварія, коли шкільний автобус впав з мосту.

Перед цим на виїзді з Греції до Північної Македонії сталася серйозна ДТП за участю сербського туристичного автобуса та двох легковиків.