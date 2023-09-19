В Австрии автобус попал в смертельное ДТП, среди пассажиров есть украинцы

Международный автобус разбился рано утром вблизи австрийского поселка Михельдорф, что в федеральной земле Каринтия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает информагентство APA.

По данным полиции, погибла 19-летняя девушка из Австрии, еще около 20 пассажиров получили ранения. Среди пассажиров были и украинцы.

APA

Двухэтажный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями на борту направлялся в итальянский Триест из немецкого Берлина. О ДТП сообщил водитель, который ехал за автобусом.

Отмечается, что тесты алкотестеров водителей оказались отрицательными. Расследование причин аварии продолжается.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 55 человек в составе пожарных бригад, которым пришлось вытаскивать людей из перевернутого автобуса и помогать с транспортировкой в больницы.

Ранее сообщалось, что на трассе вблизи Растенфельда в Нижней Австрии произошла серьезная авария, когда школьный автобус упал с моста.

Перед этим на выезде из Греции в Северную Македонию произошло серьезное ДТП с участием сербского туристического автобуса и двух легковушек.