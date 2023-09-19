Хорватія не імпортуватиме українське зерно, але залишиться транзитною країною

Хорватія не імпортуватиме українську агропродукцію, однак збирається залишитися транзитною країною.

Як пише "Європейська правда", про це заявив хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович, якого цитує Politico.

"Позиція і бажання Хорватії полягає в тому, що ми є транзитною країною, а не країною, яка отримує величезну кількість українського зерна, яке дешевше за наше, що означало б, що наші фермери опинилися в біді", – сказав він.

Пленкович не став відповідати на питання, чи планує Хорватія запровадити заборону на імпорт української агропродукції як це зробили Польща, Угорщина і Словаччина.

Однак він повторив, що хорватські порти сприяють перевезенню українського зерна до третіх країн.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна та Хорватія під час візиту хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича-Радмана домовились про експорт українського зерна, ускладнений після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Перед цим Хорватія заявила, що готова запропонувати свою інфраструктуру для вивезення українського зерна альтернативними маршрутами після зупинення Росією "зернової угоди".