Нідерланди та Данія профінансують військову допомогу Україні від Чехії

Чехія домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської військової допомоги в Україну за їхньої фінансової підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на České noviny.

Відповідна угода була підписана в кулуарах зустрічі у форматі "Рамштайн", що проходить у Німеччині.

У Міністерстві оборони Чехії вважають, ця угода стане чудовою можливістю для чеських компаній. Першим проєктом стане передача Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА.

"Зокрема, йдеться про постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від компаній нашої оборонної промисловості", – сказав заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець.

У чеському Міноборони зазначили, що метою є довгострокова співпраця та підтримка українських збройних сил.

Чехія вже має досвід подібної моделі співпраці. Вона вже передала Україні 45 модернізованих танків Т-72 в рамках проєкту зі США та Нідерландами.

Раніше міністр оборони Ллойд Остін, відкриваючи засідання контактної групи з питань оборони України, анонсував передачу Києву танків M1 Abrams найближчим часом.

Також стало відомо, що уряд Норвегії оголосив про плани передати Україні близько 50 гусеничних вантажівок.