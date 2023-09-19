Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок

Уряд Норвегії оголосив про плани передати Україні близько 50 гусеничних вантажівок, які призначені для доставки вантажів у райони, де немає доріг.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє "Європейська правда".

Такі авто можуть маневрувати на місцевості, недоступній для колісних транспортних засобів. Вони можуть перевозити боєприпаси, продукти харчування та воду українським військовим у польових умовах.

Машини перебували на зберіганні у норвезьких Збройних силах, але зараз проходять технічне обслуговування перед передачею Україні.

Нагадаємо, Данія, Нідерланди і Норвегія першими серед західних союзників вирішили передати Україні частину своїх винищувачів F-16, українські льотчики вже почали навчання у Данії.