Нидерланды и Дания профинансируют военную помощь Украине от Чехии

Чехия договорилась с Данией и Нидерландами о поставках чешской военной помощи в Украину при их финансовой поддержке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на České noviny.

Соответствующее соглашение было подписано в кулуарах встречи в формате "Рамштайн", проходящей в Германии.

В Министерстве обороны Чехии считают, это соглашение станет отличной возможностью для чешских компаний. Первым проектом станет передача Украине 15 модернизированных танков Т-72ЕА.

"В частности, речь идет о поставках дополнительных танков, гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты, средств противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы или боеприпасов от компаний нашей оборонной промышленности", – сказал заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец.

В чешском Минобороны отметили, что целью является долгосрочное сотрудничество и поддержка украинских вооруженных сил.

Чехия уже имеет опыт подобной модели сотрудничества. Она уже передала Украине 45 модернизированных танков Т-72 в рамках проекта с США и Нидерландами.

Дания ранее объявила, что совместно с другими странами закупает дополнительные 45 танков для Украины – среди них и 15 модернизированных Т-72.

Ранее министр обороны Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, анонсировал передачу Киеву танков M1 Abrams в ближайшее время.

Также стало известно, что правительство Норвегии объявило о планах передать Украине около 50 гусеничных грузовиков.