Ердоган в ООН підтримав дії Азербайджану в Карабаху

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час промови в Генеральній асамблеї ООН у вівторок висловив підтримку діям Азербайджану, який оголосив про "локальні антитерористичні заходи" в невизнаному Нагірному Карабаху.

Слова Ердогана цитує турецьке державне агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

Лідер Туреччини заявив, що Анкара підтримувала переговорний процес між Азербайджаном і Вірменією від початку, але Єреван "не зміг використати цю історичну можливість".

"Як усі зараз визнають, Карабах – це територія Азербайджану. Нав'язування іншого статусу, окрім цього, ніколи не буде схваленим", – сказав Ердоган.

"Ми підтримуємо кроки, зроблені Азербайджаном, який діє під гаслом "один народ, дві держави" для захисту своєї територіальної цілісності", – додав він.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

Європейський Союз засудив відновлення бойових дій у Нагірному Карабаху та закликав Баку негайно припинити "антитерористичну операцію".