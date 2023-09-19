Эрдоган в ООН поддержал действия Азербайджана в Карабахе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время речи в Генеральной ассамблее ООН во вторник выразил поддержку действиям Азербайджана, который объявил о "локальных антитеррористических мерах" в непризнанном Нагорном Карабахе.

Слова Эрдогана цитирует турецкое государственное агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Лидер Турции заявил, что Анкара поддерживала переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией с самого начала, но Ереван "не смог использовать эту историческую возможность".

"Как все сейчас признают, Карабах – это территория Азербайджана. Навязывание другого статуса, кроме этого, никогда не будет одобрено", – сказал Эрдоган.

"Мы поддерживаем шаги, предпринятые Азербайджаном, который действует под лозунгом "один народ, два государства" для защиты своей территориальной целостности", – добавил он.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

Европейский Союз осудил возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе и призвал Баку немедленно прекратить "антитеррористическую операцию".