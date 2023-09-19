Міжнародний кримінальний суд зазнав кібератаки

Розташований у Гаазі Міжнародний кримінальний суд у вівторок повідомив, що його ІТ-системи зазнали кібератаки.

Про це пресслужба МКС повідомила в коментарі агентству AFP, пише "Європейська правда".

У короткому повідомленні Міжнародний кримінальний суд вказав, що наприкінці минулого тижня виявив "аномальну активність, що впливає на його інформаційні системи".

"Було вжито негайних заходів для реагування на цей інцидент з кібербезпекою та пом'якшення його наслідків", – додали в суді.

МКС відмовився надати подальші подробиці і заявив, що його пріоритетом є забезпечення можливості продовжувати свою роботу.

Як нагадує AFP, суд не вперше стає об’єктом міжнародного шпигунства.

Минулого року Нідерланди заявили, що запобігли проникненню до суду російського шпигуна Сергєя Черкєсова під виглядом стажера з Бразилії. У березні йому оголосили звинувачення у США.

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд розслідує воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні, а в березні видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей.

У відповідь російська влада оголосила прокурора МКС Каріма Хана в розшук.