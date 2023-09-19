Международный уголовный суд подвергся кибератаке

Расположенный в Гааге Международный уголовный суд во вторник сообщил, что его ИТ-системы подверглись кибератаке.

Об этом пресс-служба МУС сообщила в комментарии агентству AFP, пишет "Европейская правда".

В коротком сообщении Международный уголовный суд указал, что в конце прошлой недели обнаружил "аномальную активность, влияющую на его информационные системы".

"Были приняты немедленные меры для реагирования на этот инцидент с кибербезопасностью и смягчения его последствий", – добавили в суде.

МУС отказался предоставить дальнейшие подробности и заявил, что его приоритетом является обеспечение возможности продолжать свою работу.

Как напоминает AFP, суд не впервые становится объектом международного шпионажа.

В прошлом году Нидерланды заявили, что предотвратили проникновение в суд российского шпиона Сергея Черкесова под видом стажера из Бразилии. В марте ему объявили обвинения в США.

Как известно, Международный уголовный суд расследует военные преступления и преступления против человечности в Украине, а в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей.

В ответ российские власти объявили прокурора МУС Карима Хана в розыск.