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Німецькі консерватори в агітаційному ролику переплутали будівлю Бундестагу

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Середа, 20 вересня 2023, 14:32

Німецька опозиційна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) випустила агітаційний ролик, у якому замість будівлі Бундестагу в Берліні показано колишню резиденцію президента Грузії в районі Авлабарі в Тбілісі.

Увагу на цю помилку звернуло німецьке видання Bild, повідомляє "Європейська правда".

Видання зазначає, що обидві будівлі насправді схожі між собою – скляні куполи та передні фасади з колонами. Але і відмінності між ними є очевидними.

Згодом на курйоз відреагували і в ХДС, написавши в Twitter: "Дуже дякуємо за всі ваші поради! У нас дійсно було багато куполів на вибір, і тепер ми зупинилися на єдиному, який нам підходить".

Також у соцмережі опублікували оновлений ролик, де вже видно правильну будівлю Бундестагу.

Раніше ХДС потрапили під шквал критики після того, як вони об’єдналися з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) для голосування у місцевому парламенті землі Тюрингія.

Крім того, в липні лідер ХДС Фрідріх Мерц спровокував шалену негативну реакцію, коли, здавалося, відкрив двері для співпраці з АдН, хоча згодом дав зрозуміти, що це не так.

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Німеччина