Німецькі консерватори в агітаційному ролику переплутали будівлю Бундестагу

Німецька опозиційна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) випустила агітаційний ролик, у якому замість будівлі Бундестагу в Берліні показано колишню резиденцію президента Грузії в районі Авлабарі в Тбілісі.

Увагу на цю помилку звернуло німецьке видання Bild, повідомляє "Європейська правда".

Видання зазначає, що обидві будівлі насправді схожі між собою – скляні куполи та передні фасади з колонами. Але і відмінності між ними є очевидними.

ich weiß nicht, welche agentur für die freunde von der cdu arbeitet und ich weiß auch nicht, wer in der cdu-spitze für die abnahme des videos verantwortlich war. aber ich weiß wie der reichstag in berlin ausschaut und wie nicht. aha. https://t.co/XJO8Bxg3rI pic.twitter.com/vjp1qZNzP6 — toto (@josefheynckes) September 20, 2023

Згодом на курйоз відреагували і в ХДС, написавши в Twitter: "Дуже дякуємо за всі ваші поради! У нас дійсно було багато куполів на вибір, і тепер ми зупинилися на єдиному, який нам підходить".

Hey Community, großen Dank für Eure zahlreichen Hinweise! Wir hatten echt viele Kuppeln zur Auswahl und haben uns jetzt für die einzig richtige entschieden. 😅 pic.twitter.com/XPAVsBzLgX — CDU Deutschlands (@CDU) September 20, 2023

Також у соцмережі опублікували оновлений ролик, де вже видно правильну будівлю Бундестагу.

Раніше ХДС потрапили під шквал критики після того, як вони об’єдналися з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) для голосування у місцевому парламенті землі Тюрингія.

Крім того, в липні лідер ХДС Фрідріх Мерц спровокував шалену негативну реакцію, коли, здавалося, відкрив двері для співпраці з АдН, хоча згодом дав зрозуміти, що це не так.