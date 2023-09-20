Укр Рус Eng

Немецкие консерваторы в агитационном ролике перепутали здание Бундестага

Среда, 20 сентября 2023, 14:32

Немецкая оппозиционная партия Христианско-демократический союз (ХДС) выпустила агитационный ролик, в котором вместо здания Бундестага в Берлине показано бывшую резиденцию президента Грузии в районе Авлабари в Тбилиси.

Внимание на эту ошибку обратило немецкое издание Bild, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что оба здания на самом деле похожи – стеклянные купола и передние фасады с колоннами. Но и различия между ними очевидны.

Впоследствии на курьез отреагировали и в ХДС, написав в Twitter: "Большое спасибо за все ваши советы! У нас действительно было много куполов на выбор, и теперь мы остановились на единственном, который нам подходит".

Также в соцсети опубликовали обновленный ролик, где уже видно правильное здание Бундестага.

Ранее ХДС попали под шквал критики после того, как они объединились с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) для голосования в местном парламенте земли Тюрингия.

Кроме того, в июле лидер ХДС Фридрих Мерц спровоцировал бешеную негативную реакцию, когда, казалось, открыл двери для сотрудничества с АдГ, хотя впоследствии дал понять, что это не так.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия курьезы