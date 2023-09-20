Немецкие консерваторы в агитационном ролике перепутали здание Бундестага

Немецкая оппозиционная партия Христианско-демократический союз (ХДС) выпустила агитационный ролик, в котором вместо здания Бундестага в Берлине показано бывшую резиденцию президента Грузии в районе Авлабари в Тбилиси.

Внимание на эту ошибку обратило немецкое издание Bild, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что оба здания на самом деле похожи – стеклянные купола и передние фасады с колоннами. Но и различия между ними очевидны.

ich weiß nicht, welche agentur für die freunde von der cdu arbeitet und ich weiß auch nicht, wer in der cdu-spitze für die abnahme des videos verantwortlich war. aber ich weiß wie der reichstag in berlin ausschaut und wie nicht. aha. https://t.co/XJO8Bxg3rI pic.twitter.com/vjp1qZNzP6 — toto (@josefheynckes) September 20, 2023

Впоследствии на курьез отреагировали и в ХДС, написав в Twitter: "Большое спасибо за все ваши советы! У нас действительно было много куполов на выбор, и теперь мы остановились на единственном, который нам подходит".

Hey Community, großen Dank für Eure zahlreichen Hinweise! Wir hatten echt viele Kuppeln zur Auswahl und haben uns jetzt für die einzig richtige entschieden. 😅 pic.twitter.com/XPAVsBzLgX — CDU Deutschlands (@CDU) September 20, 2023

Также в соцсети опубликовали обновленный ролик, где уже видно правильное здание Бундестага.

Ранее ХДС попали под шквал критики после того, как они объединились с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) для голосования в местном парламенте земли Тюрингия.

Кроме того, в июле лидер ХДС Фридрих Мерц спровоцировал бешеную негативную реакцию, когда, казалось, открыл двери для сотрудничества с АдГ, хотя впоследствии дал понять, что это не так.