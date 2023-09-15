Німецьких консерваторів критикують за спільне голосування з ультраправою партією

Високопоставлені члени Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца звинуватили консервативних християнських демократів (ХДС) у землі Тюрингія в порушенні політичного табу, оскільки ті об’єдналися з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у місцевому парламенті, щоб знизити податки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Провідні партії Німеччини обіцяли не співпрацювати з АдН на федеральному чи регіональному рівнях. Однак це стає все важче робити у таких регіонах, як Тюрингія та в інших східних землях Німеччини, де ультраправа партія займає перше місце в опитуваннях з приблизно 30% підтримки.

За словами глави МВС Німеччини Ненсі Фезер, яка представляє соціал-демократів Шольца, голосування у місцевому парламенті в четвер спільно з АдН, навіть якщо не було укладено офіційної домовленості про це, переходить межу.

"Спільна резолюція з АдН є небезпечним внеском у нормалізацію правих екстремістів", – заявила Фезер, звинувативши лідера ультраправих у Тюрингії Бйорна Гьоке у просуванні "нелюдської та антидемократичної політики".

Катя Маст, високопоставлена депутатка від соціал-демократів у Бундестазі, звинуватила лідера ХДС Фрідріха Мерца в "історичній невдачі" зберегти регіональне представництво.

Партійний осередок ХДС в Тюрингії не вперше створює проблеми для національного партійного керівництва. На початку 2020 року потенційна наступниця Ангели Меркель, Аннегрет Крамп-Карренбауер, пішла з посади лідера партії частково через те, що не змогла перешкодити тюрингській гілці проголосувати разом з АдН за обрання прем’єр-міністра.

Мерц вже спровокував шалену негативну реакцію в липні, коли, здавалося, відкрив двері для співпраці з АдН, хоча згодом дав зрозуміти, що це не так.

Правлячий у Тюрингії альянс соціал-демократів Шольца, Зелених і Лівої партії не має більшості в законодавчому органі землі, і в четвер ХДС, вільні демократи та АдН проголосували разом за просування податкових заходів.

Генеральний секретар соціал-демократів Кевін Кюнерт заявив, що голосування "не було випадковістю", а ХДС у Тюрингії "свідомо взяла на себе зобов’язання прийняти політичне рішення, яке було б неможливим без голосів АдН".

Суперечка виникла на хвилі антисемітського скандалу в Баварії, який викликав побоювання, що широкий політичний консенсус у Німеччині проти екстремістських поглядів розмивається.