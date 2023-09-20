Премьер Польши отреагировал на резкое заявление Зеленского о зерне

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН относительно кризиса с импортом украинской агропродукции.

Заявление Моравецкого приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

Комментируя заявление Зеленского, он напомнил, что Польша была первой страной, которая открыла свои двери для Украины, помогла с поставками оружия и гуманитарной помощи.

"Не может быть так, что после всего этого мы слышим какие-то двусмысленные, а некоторые считают, что вовсе не двусмысленные формулировки, которые сводят нас к позиции равнодушного государства", – сказал Моравецкий.

Он заверил, что Польша готова помогать Украине, но "не ценой дестабилизации польского рынка".

"Мы все время верим в победу Украины, помогаем, но наш интерес, интерес польского фермера, польского села, поляков должен быть самым главным и всегда является для нас самым главным", – добавил Моравецкий.

Накануне Зеленский на Генеральной ассамблее ООН отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Из-за одностороннего эмбарго трех государств ЕС Украина обратилась в ВТО с просьбой о консультациях и готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии.