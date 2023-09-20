Як австрійська ексміністерка у розпал загарбницької війни оселилася у Росії

Той, хто стежить за європейською політикою, точно пам’ятає весільне фото міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайсль 2018 року, на якому вона танцює з Владіміром Путіним.

Кнайсль залишила посаду наступного року, коли уряд Австрії пав у зв’язку зі скандалом.

Після відставки колишня урядовиця почала налагоджувати тісніші контакти з РФ і у розпал загарбницької війни навіть оселилася в Росії.

Як так сталося і що про це думають на її батьківщині – читайте у цікавій статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Танок із Путіним в один кінець: як ексглава МЗС Австрії обрала Росію своїм новим домом.

Перш ніж оселитися в Росії, Карін Кнайсль була змушена пережити кілька років поневірянь.

Гіркоти її життю додало те, що щасливий шлюб з чоловіком, весілля з яким привернуло увагу світу, не склався.

Офіційно скарги на своє важке (і бідне) життя, яке почалося начебто після того самого танка з Путіним, Кнайсль розписала на особистому сайті.

Вона заявила, що їй заборонили працювати у рідній країні, та фактично презентувала себе як політичну біженку.

"У вересні 2020 року Карін Кнайсль вимушено покинула свою країну внаслідок постійних погроз смертю та фактичної заборони працювати в Австрії. Після довгих пошуків вона знайшла невелику ферму у Франції, щоб розпочати все заново зі своїми тваринами. Однак медіаажіотаж з Австрії дістався неї і там, і вона знову була змушена переїхати", – оповідає сайт Кнайсль.

У червні 2022 року вона переїхала зі своїми собаками та поні до Лівану, де отримала посвідку на проживання та знайшла будинок на півночі країни.

Живучи в Лівані, Кнайсль регулярно їздила до Росії. Її особистий акаунт в Instagram, окрім величезної кількості фото з тваринами, рясніє постами з тих чи інших місць у Росії.

Наприклад, вона опублікувала кадри засніженої столиці РФ у грудні з милим підписом "Москва + сніг = краса". На цей пост не промовчав прем’єр-міністр Польщі через разючий контраст, який світ тоді спостерігав в Україні. "Сніг, темрява, війна. Київ та Харків", – відреагував з відповідними фотографіями українських міст Матеуш Моравецький, порівнюючи ідилічні сцени російської столиці з воєнною реальністю українських міст, охоплених блекаутом.

Вояжами Кнайсль до РФ користується російська пропаганда, а сама вона охоче спілкується з російською пресою, поширюючи вигідні Кремлю тези.

А ще цього літа ексглава МЗС Австрії пожила у рязанському селі Петрушово, яке розхвалювала російським пропагандистам як "краще, ніж Мальдіви і Сейшели". Кнайсль помітили в селі на святі, наприкінці якого вона виступила перед місцевими жителями російською мовою.

Найбільша регіональна газета Австрії Kleine Zeitung написала про "російську літню закоханість Кнайсль" і назвала це "глузуванням з паралельного світу". А консервативне австрійське видання Die Presse вийшло з колонкою "Русофільство Карін Кнайсль викликає більше, ніж просто сором".

Врешті-решт цього вересня Кнайсль оголосила, що переїде жити в Санкт-Петербург – для роботи в центрі G.O.R.K.I., яким вона наразі керує.

Разючі зміни у житті ексміністерки не залишилася непоміченими вдома та й у сусідній Німеччині. У минулому Кнайсль була фрілансеркою у німецькій пресі, тож та пильно стежить за своєю ексколегою.

В Австрії на новини з російського життя Кнайсль гостро відреагував один із її близьких друзів, колишній посол Александр Крістіані, а у Віденській дипломатичній академії навіть лунали заклики позбавити Кнайсль громадянства. Це мотивували тим, що ексголова МЗС "шкодить країні" своєю близькістю до Росії. Але наступник Кнайсль Александр Шалленберг стверджує, що для цього немає юридичних підстав.

Кнайсль дедалі більше порівнюють з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером, який став нерукоподаваним через відмову розірвати свою дружбу з Путіним.

Важко уявити, за яких обставин у майбутньому Кнайсль могла б отримати прощення. Але тішить те, що в країнах на кшталт Австрії, яким непросто дався і досі дається розрив відносин з РФ з огляду на зв’язки у минулому, відвертим путіністам та русофілам стає вкрай нестерпно продовжувати звичне життя.

Більше деталей про життя австрійської ексміністерки – у матеріалі Христини Бондарєвої Танок із Путіним в один кінець: як ексглава МЗС Австрії обрала Росію своїм новим домом.