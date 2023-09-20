Танок із Путіним в один кінець: як ексглава МЗС Австрії обрала Росію своїм новим домом

Одного вересневого дня у літак, що мав злетіти з основної бази російського контингенту в Сирії Хмеймім, завантажили незвичайний вантаж.

Він був, м’яко кажучи, нетрадиційним для російського військово-транспортного Іл-76, який звик перевозити війська та техніку, але аж ніяк не двійко невеликих поні.

За спецзавданням саме цих тварин, а не танки чи солдатів, борт мав доставити в Росію – до їхньої постійної господарки, не маловідомої представниці держави ЄС.

Цей літак належав російському 224-му льотному загону, дочірній структурі Міноборони РФ, яка потрапила під санкції США за перевезення особового складу та техніки ПВК "Вагнер". А поні були власністю колишньої очільниці МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка після кількох років поневірянь вирішила оселитись у Росії.

Як так сталося, що ексглава дипвідомства європейської держави обрала своїм домом країну у розпал загарбницької війни, яку та веде на території Європи, і що про це думають на її батьківщині – читайте далі у статті.

Та, що танцювала з Путіним

Той, хто стежить за європейською політикою, точно пам’ятає весільне фото Кнайсль, що облетіло головні світові ЗМІ.

На знімку тогочасна глава дипломатії Австрії танцювала з зірковим гостем, президентом Росії Владіміром Путіним. Це відбувалось у той час, як глава Кремля був небажаним гостем у державах ЄС у зв’язку з агресією, яку продовжував вести проти України.

Цей момент став переломним у житті Кнайсль, оскільки після нього міністерку асоціювали винятково з цим епізодом.

Фото Roland Schlager/Associated Press/East News

Австрійська преса іронізує: якщо запитати про неї дипломатів ЄС сьогодні, то розмова буде такою: "Карін Кнайсль? Хто це?". І тоді завжди на обличчях розливаються насмішка та презирство: "Ой, та, що з Путіним танцювала!".

Треба визнати, що до свого приходу на головну посаду в МЗС Австрії в 2017 році Кнайсль не фігурувала в якихось скандалах чи сумнівних історіях, пов’язаних з Росією, та й очевидною фанаткою РФ її назвати було складно.

Вона також не належала до жодних політичних партій, хоча портфель у МЗС отримала за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, відомої проросійською політикою.

Кнайсль залишила міністерство у 2019 році після падіння уряду у зв’язку зі скандалом довкола тогочасного лідера Австрійської партії свободи Гайнца-Крістіана Штрахе. Той потрапив на компрометуючий відеозапис, обговорюючи з підставною "дочкою російського олігарха" потенційну вигідну співпрацю.

За свою недовгу міністерську кар’єру Кнайсль запам’яталася заявами про те, що санкції проти Росії не спрацювали, рішенням не висилати російських дипломатів через отруєння у Солсбері, тоді як це зробили більшість країн ЄС, та закликами до діалогу з Росією, наприклад, для вирішення конфлікту у Сирії.

А от після відставки колишня урядовиця почала налагоджувати тісніші контакти з РФ.

У травні 2020 року стало відомо, що Кнайсль працюватиме для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today.

Ще за рік вона увійшла до нового складу ради директорів компанії "Роснефть" та залишалась там попри початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, навіть після розкриття звірств російської армії на Київщині.

Кнайсль пішла з "Роснефті" тільки в кінці травня 2022 року, після того як Європарламент закликав ввести проти неї санкції за пов’язану з Росією діяльність.

А ще за рік вона оселилась на літо у російській глибинці та згодом оголосила про переїзд у рідне місто Владіміра Путіна.

Російське навернення

Перш ніж оселитися в Росії, Кнайсль була змушена пережити кілька років поневірянь.

Гіркоти її життю додало те, що щасливий шлюб з чоловіком, весілля з яким привернуло увагу світу, не склався. Хоча офіційних повідомлень про їхнє розлучення не було, у пресу долітали відголоски скандальних взаємин пари. Кнайсль подавала заяву у поліцію, звинувачуючи свого обранця у домашньому насильстві (той стверджував, що лише оборонявся від агресії дружини), і нібито навіть приспала його улюбленого собаку.

Офіційно скарги на своє важке (і бідне) життя, яке почалося начебто після того самого танка з Путіним, Кнайсль розписала на особистому сайті.

Вона заявила, що

їй заборонили працювати у рідній країні, та фактично презентувала себе як політичну біженку.

"У вересні 2020 року Карін Кнайсль вимушено покинула свою країну внаслідок постійних погроз смертю та фактичної заборони працювати в Австрії. Після довгих пошуків вона знайшла невелику ферму у Франції, щоб розпочати все заново зі своїми тваринами. Однак медіаажіотаж з Австрії дістався неї і там, і вона знову була змушена переїхати", – оповідає сайт Кнайсль.

У червні 2022 року вона переїхала зі своїми собаками та поні до Лівану, де отримала посвідку на проживання та знайшла будинок на півночі країни.

Живучи в Лівані, Кнайсль регулярно їздила до Росії. Її особистий акаунт в Instagram, окрім величезної кількості фото з тваринами, рясніє постами з тих чи інших місць у Росії.

Ось вона мочить ноги у Тихому океані у Владивостоці, куди приїхала для участі у Східному економічному форумі, ось виступає з промовою у Москві на заході російського товариства "Знаніє", яке проводить діяльність на окупованих територіях України, ось відвідує "Большой театр" після виступу в Дипломатичній академії МЗС Росії, а ось публікує кадри засніженої столиці РФ у грудні з милим підписом "Москва + сніг = краса".

На цей пост не промовчав прем’єр-міністр Польщі через разючий контраст, який світ тоді спостерігав в Україні. "Сніг, темрява, війна. Київ та Харків", – відреагував з відповідними фотографіями українських міст Матеуш Моравецький, порівнюючи ідилічні сцени російської столиці з воєнною реальністю українських міст, охоплених блекаутом.

З Лівану ексурядовиця публікує російський пропагандистський мем, який показує ЄС бідними жебраками перед Путіним.

Кнайсль охоче з’являється на економічному форумі в Санкт-Петербурзі – "російському Давосі". Разом з нею на форумі виступає тільки один важливий європейський гість – глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

На появу Кнайсль жорстко реагує австрійська преса.

"Якщо більшість країн уникає раніше важливого форуму через російське вторгнення в Україну, Австрію безславно представляє Кнайсль", – пише одна з найбільш читаних австрійських газет Kurier.

"Сьогодні на форумі з'являються тільки проплачені Путіним агенти. І ті, хто ще хоче ними стати. Як Карін Кнайсль", – пише незалежний журнал Falter у публікації під назвою "Втрачена честь Карін Кнайсль".

Вояжами Кнайсль до РФ користується російська пропаганда, а сама вона охоче спілкується з російською пресою, поширюючи вигідні Кремлю тези. Наприклад, Кнайсль каже, що Європа сама спровокувала минулорічну енергетичну кризу, та називає нонсенсом недопуск російських спортсменів на Олімпіаду.

А цього літа Кнайсль відвідала виставку озброєнь "Армія-2023" у Підмосков'ї, на якій показували трофейну західну техніку, захоплену російськими загарбниками під час вторгнення в Україну, та яку особисто відкривав міністр оборони РФ Сергєй Шойгу.

А ще цього літа Кнайсль пожила у рязанському селі Петрушово, яке розхвалювала російським пропагандистам як "краще, ніж Мальдіви і Сейшели". Кнайсль помітили в селі на святі, наприкінці якого вона виступила перед місцевими жителями російською мовою.

"Мені подобається життя тут. Я розумію цей світ, я розуміла його, коли була дівчиною. Бабусі, яблучка, літо, плавати в річці. Це хороше життя", – говорила вона.

У розмовах із місцевими жителями – які, судячи з публікацій у пресі, були доволі відвертими, оскільки проходили у лазні, – Кнайсль стверджувала, що "назавжди втратила батьківщину". Попри нібито сум за домом вона також скаржилась на те, що "в Європі немає демократії та постійно порушують права людини".

Врешті-решт цього вересня Кнайсль оголосила, що переїде жити в Санкт-Петербург – для роботи в центрі G.O.R.K.I., яким вона наразі керує.

Акронім центру, що буде діяти при Петербурзькому державному університеті, розшифровується як The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues – Геополітична обсерваторія з ключових питань Росії. Його місія – "підготовка об'єктивної аналітики для пошуку рішень щодо викликів глобального розвитку та завдань політики Російської Федерації".

Більше ніж сором

Разючі зміни у житті ексміністерки не залишилася непоміченими вдома та й у сусідній Німеччині. У минулому Кнайсль була фрілансеркою у німецькій пресі, тож та пильно стежить за своєю ексколегою.

Видання Die Welt, до якого Кнайсль дописувала на початку 2000-х, констатує, що колишня посадовиця, втаємничена в деталі політики у Відні та в Брюсселі, тепер працює на Владіміра Путіна.

Інше поважне німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung звернуло увагу на літні канікули Кнайсль, стверджуючи, що своєю поведінкою вона грає на руку московській пропаганді.

В Австрії на новини з російського життя Кнайсль гостро відреагував один із її близьких друзів, колишній посол Александр Крістіані. Він висловив щире нерозуміння того, як "колись шанована членкиня уряду" та "надзвичайно приємна та симпатична жінка" так некритично віддала себе в розпорядження диктатури.

У Віденській дипломатичній академії навіть лунали заклики позбавити Кнайсль громадянства.

Це мотивували тим, що ексголова МЗС "шкодить країні" своєю близькістю до Росії.

Надії на це відкинув наступник Кнайсль на посту глави МЗС Александр Шалленберг, стверджуючи, що для цього немає юридичних підстав.

У МЗС Австрії дистанціювались від колишньої очільниці, кажучи, що заяви Кнайсль є самостійними заявами особи, яка "перебуває на зарплаті в Росії".

Сам Шалленберг дипломатично висловився, що має свою думку щодо поведінки попередниці, але не став її розкривати.

ЗМІ, на відміну від міністра, не були такими дипломатичними.

Найбільша регіональна газета Австрії Kleine Zeitung написала про "російську літню закоханість Кнайсль" і назвала це "глузуванням з паралельного світу". А консервативне австрійське видання Die Presse вийшло з колонкою "Русофільство Карін Кнайсль викликає більше, ніж просто сором".

Кнайсль дедалі більше порівнюють з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером, який став нерукоподаваним через відмову розірвати свою дружбу з Путіним. Складається враження, що у неї не залишилось захисників, окрім хіба що одіозного Штрахе, який, ставши причиною її відставки, перестав бути впливовою особою у політичному житті Австрії.

Важко уявити, за яких обставин у майбутньому Кнайсль могла б отримати прощення. Але тішить те, що в країнах на кшталт Австрії, яким непросто дався і досі дається розрив відносин з РФ з огляду на зв’язки у минулому, відвертим путіністам та русофілам стає вкрай нестерпно продовжувати звичне життя.

Автор: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"