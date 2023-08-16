Ексглава МЗС Австрії розповіла пропагандистам, що російське село краще за Мальдіви

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка скандально відома тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом РФ Владіміром Путіним, розповіла, як добре їй живеться в російському селі Петрушово.

Як повідомляє "Європейська правда", враженнями від життя у російському селі Кнайсль поділилася із пропагандистським агентством ТАСС.

За словами колишньої австрійської міністерки, рязанське село Петрушово для неї "краще", ніж Мальдіви і Сейшели.

"Мені подобається життя тут. Я розумію цей світ, я розуміла його, коли була дівчиною. Бабусі, яблучка, літо, плавати в річці. Це хороше життя. Мені не потрібні Мальдіви чи Сейшели. Це краще", – зазначила вона.

Кнайсль уточнила, що не проживає в Петрушово постійно. Після канікул у Рязанській області вона планує повернутися до Лівану.

Про те, що Карін Кнайсль оселилася в російському селі Петрушово стало відомо минулого тижня. 5 серпня Кнайсль помітили на сільському святі, наприкінці якого вона виступила перед місцевими жителями російською мовою.

Кнайсль обіймала посаду міністра закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках і увійшла до ради директорів російського нафтового гіганта "Роснефть" як незалежний директор у 2021 році. Вона вийшла з ради директорів "Роснефти" в травні 2022 року після того, як Росія вторглася в Україну.

На особистому вебсайті Кнайсль сказано, що вона покинула рідну країну через погрози вбивством і "фактичну заборону на роботу в Австрії".