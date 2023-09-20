Как австрийский экс-министр в разгар захватнической войны поселилась в России

Тот, кто следит за европейской политикой, точно помнит свадебное фото министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 2018 года, на котором она танцует с Владимиром Путиным.

Кнайсль покинула пост в следующем году, когда правительство Австрии пало в связи со скандалом.

После отставки бывшая чиновница начала налаживать более тесные контакты с РФ и в разгар захватнической войны даже поселилась в России.

Как так произошло и что об этом думают на ее родине – читайте в интересной статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Танец с Путиным в один конец: как экс-глава МИД Австрии выбрала Россию своим новым домом.

Прежде чем поселиться в России, Карин Кнайсль была вынуждена пережить несколько лет скитаний.

Горечи ее жизни добавило то, что счастливый брак с мужем, свадьба с которым привлекла внимание мира, не сложился.

Официально жалобы на свою тяжелую (и бедную) жизнь, которая началась якобы после того самого танца с Путиным, Кнайсль расписала на личном сайте.

Она заявила, что ей запретили работать в родной стране, и фактически представила себя как политическую беженку.

"В сентябре 2020 года Карин Кнайсль вынужденно покинула свою страну в результате постоянных угроз смертью и фактического запрета работать в Австрии. После долгих поисков она нашла небольшую ферму во Франции, чтобы начать все заново со своими животными. Однако медиааажиотаж из Австрии достал ей и там, и она снова была вынуждена переехать", – рассказывает сайт Кнайсль.

В июне 2022 года она переехала со своими собаками и пони в Ливан, где получила вид на жительство и нашла дом на севере страны.

Живя в Ливане, Кнайсль регулярно ездила в Россию. Ее личный аккаунт в Instagram, кроме огромного количества фото с животными, изобилует постами из тех или иных мест в России.

Например, она опубликовала кадры заснеженной столицы РФ в декабре с милой подписью "Москва + снег = красота". На этот пост не промолчал премьер-министр Польши из-за разительного контраста, который мир тогда наблюдал в Украине. "Снег, темнота, война. Киев и Харьков", – отреагировал с соответствующими фотографиями украинских городов Матеуш Моравецкий, сравнивая идиллические сцены российской столицы с военной реальностью украинских городов, охваченных блэкаутом.

Вояжами Кнайсль в РФ пользуется российская пропаганда, а сама она охотно общается с российской прессой, распространяя выгодные Кремлю тезисы.

А еще этим летом экс-глава МИД Австрии пожила в рязанском селе Петрушово, которое расхваливала российским пропагандистам как "лучше, чем Мальдивы и Сейшелы". Кнайсль заметили в селе на празднике, в конце которого она выступила перед местными жителями на русском языке.

Крупнейшая региональная газета Австрии Kleine Zeitung написала о "русской летней влюбленности Кнайсль" и назвала это "насмешкой из параллельного мира". А консервативное австрийское издание Die Presse вышло с колонкой "Русофильство Карин Кнайсль вызывает больше, чем просто стыд".

В конце концов в сентябре этого года Кнайсль объявила, что переедет жить в Санкт-Петербург – для работы в центре G.O.R.K.I., которым она сейчас руководит.

Разительные изменения в жизни экс-министра не остались незамеченными дома и в соседней Германии. В прошлом Кнайсль была фрилансером в немецкой прессе, поэтому та пристально следит за своей экс-коллегой.

В Австрии на новости из российской жизни Кнайсль остро отреагировал один из ее близких друзей, бывший посол Александр Кристиани, а в Венской дипломатической академии даже звучали призывы лишить Кнайсль гражданства. Это мотивировали тем, что экс-глава МИД "вредит стране" своей близостью к России. Но преемник Кнайсль Александр Шалленберг утверждает, что для этого нет юридических оснований.

Кнайсль все больше сравнивают с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, который стал нерукопожатным из-за отказа разорвать свою дружбу с Путиным.

Трудно представить, при каких обстоятельствах в будущем Кнайсль могла бы получить прощение. Но радует то, что в странах вроде Австрии, которым непросто дался и до сих пор дается разрыв отношений с РФ, учитывая связи в прошлом, откровенным путинистам и русофилам становится крайне невыносимо продолжать привычную жизнь.

Больше деталей о жизни австрийского экс-министра – в материале Кристины Бондаревой Танец с Путиным в один конец: как экс-глава МИД Австрии выбрала Россию своим новым домом.