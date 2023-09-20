В МИД призывают Польшу "отбросить эмоции" и конструктивно решить вопрос с зерном

В Министерстве иностранных дел, комментируя вызов украинского посла в польский МИД, призвали конструктивно решить ситуацию с импортом агропродукции.

Об этом в Facebook написал представитель украинского МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Николенко отметил, что украинская сторона подробно проинформирована о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши.

"Во время этой встречи украинский посол в очередной раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк", – отметил он.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства призвал польскую сторону "отбросить эмоции" и рассмотреть украинские предложения по решению этой проблемы.

"Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", – добавил Николенко.

Накануне Зеленский на Генеральной ассамблее ООН отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал это заявление Зеленского несправедливым и заверил, что Польша готова помогать Украине, но "не ценой дестабилизации польского рынка".

Также Польша вызвала в МИД посла Украины из-за заявления Зеленского о зерне.