Британія попри настання осені зафіксувала найспекотніший день року

Сполучене Королівство у суботу зафіксувало найспекотніший день 2023 року, попри те, що розпочалася календарна осінь.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У суботу 9 вересня, за попередніми оцінками, на станції у К’ю Гарденс у Лондоні зафіксували 33,2°C, що є рекордом для 2023 року у Британії.

Попередній спекотний рекорд 2023 року для британців був за кілька днів до того – у четвер, з 32,6°C.

Метеорологічне відомство повідомило, що субота стала шостим днем поспіль, коли Британія фіксує температурні показники понад 30°C, що набагато більше за сезонні норми.

Минулого тижня оголосили, що літо 2023 року стало для Британії восьмим найспекотнішим в історії спостережень з 1884 року.

Абсолютний спекотний рекорд Сполучене Королівство зареєструвало у липні 2022 року, коли стовпчик термометра вперше в історії перетнув позначку 40°C.

В останні дні літа від екстремальної спеки потерпала також Франція. Зараз на території країни також зберігається спекотна погода, навіть для центральних регіонів місцями прогнозують до 36°C.

У Швейцарії побоюються великого танення льодовиків після раннього літа і нещодавньої хвилі спеки.