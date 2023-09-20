Британия ослабляет "зеленую" политику, решение критикует бизнес и активисты

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду объявил о пересмотре ряда шагов в рамках "зеленой" политики, подтвердив публикации в СМИ накануне, которые уже вызвали критику бизнеса, климатических активистов и некоторых членов его Консервативной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В речи на Даунинг-стрит Сунак объявил о "новом подходе", призванном защитить "британские семьи, которые находятся в трудном положении", от "неприемлемых расходов".

Среди прочего, он подтвердил отложение запрета на продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей на пять лет, до 2035-го, и ослабление целевых показателей по постепенному отказу Британии от газовых котлов.

Также Сунак пообещал отменить требования по обязательной модернизации теплоизоляции домов, не "облагать мясо налогами" и не вводить сборы за поездки самолетами или другими неэкологичными видами транспорта.

Британский премьер сказал, что несмотря на утечку информации о части ограничений – а именно отсрочку запрета на дизельные и бензиновые двигатели – не изменит планов, а Великобритания продолжит достигать углеродной нейтральности без лишних затрат для домохозяйств.

Уже после утечки планы британского правительства раскритиковали климатические активисты, а также бизнес, который с 2019 года – с тех пор как климатические цели были закреплены законодательно – начал готовиться к замене двигателей на более экологичные.

Также критика прозвучала со стороны отдельных членов Консервативной партии, которую возглавляет Сунак, прежде всего – бывшего премьера Бориса Джонсона, при чьей каденции соответствующие климатические меры и были приняты.

В прошлом году Риши Сунак в своей речи на климатической конференции ООН COP27 в Египте вспомнил о войне в Украине и отметил, что она должна побудить к более быстрому реагированию на проблемы изменения климата.